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- ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತಾ? 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ!
ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆಗಿತ್ತಾ? 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ!
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ (Preity Zinta) ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ (Brett Lee) ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನರ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಲವ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ (Brett Lee) ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, 'ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್' (Punjab Kings) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಹ-ಮಾಲಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ (Preity Zinta) ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು (Romance Rumours) ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಟಾ-ಲೀ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್' (Kings XI Punjab) ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಲೀ, ನಂತರ 'ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್' (KKR) ಪರ ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೀ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಿ ಹಲವು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು (Love Stories) ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ (Bombay Times) ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 48 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಡುವಿನ ಲಿಂಕ್-ಅಪ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯನ್ನೂ (Bollywood Actress) ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಲೀ, 'ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಡುವಿನ ವದಂತಿಗಳು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಊಹಾಪೋಹ ಹಬ್ಬಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಲೀ, 'ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು (Great Friends). ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗರಂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ!
ಈ ಹಿಂದೆ 2010ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ವದಂತಿಗಳು ಗಡಿ ದಾಟಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ 'ಎಕ್ಸ್' (X - Twitter) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಗರಂ ಆಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ (Preity Zinta): 2016ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀನ್ ಗುಡ್ಇನಫ್ (Gene Goodenough) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ (Surrogacy) ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ (Sunny Deol) ಅಭಿನಯದ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಬಟ್ವಾರ 1947' (Batwara 1947) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ (Brett Lee)
2015ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 76 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 310 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 221 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ODI Matches) 380 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನೇಹ (Pure Friendship) ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
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