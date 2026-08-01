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- Gautam Gambhir: ಆ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಚಾನ್ಸ್! ಗಂಭೀರ್ ತಂಡದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಆ ಪ್ರಭಾವಿ' ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!
Gautam Gambhir: ಆ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಚಾನ್ಸ್! ಗಂಭೀರ್ ತಂಡದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಆ ಪ್ರಭಾವಿ' ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಹುಡುಗನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವನು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಭಾವಿ ದಿಗ್ಗಜನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೊಂಬಿನಂಥ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಣಿ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಈಗ ತೂಗುಯ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ!
ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂತ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಅಥವಾ ಟಿ20 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಪಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಪಂತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಂಟಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಜುರೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶದ ಸಾಧ್ಯತೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪಂತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಂಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅವರು ಮಿಂಚಿದರೆ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆ ದಿಗ್ಗಜನ ಮೊರೆ ಹೋದ ರಿಷಭ್!
ತಂಡದಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ದಿಗ್ಗಜ' ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಂಚಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಹಬಾಜ್ ನದೀಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ರಾಂಚಿಯ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಧೋನಿ ಅವರಿಂದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಂತ್ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದೇ ಅಂತಿಮ!
ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೊಂದೇ ಅಂತಿಮ. ಹೀಗಾಗಿ, ಧೋನಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಪಂತ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ!
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಸರನ್ಶ್ ಜೈನ್.
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