ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಸುಕುಮಾರ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ 'ಅಖಂಡ 2' ರಿಲೀಸ್
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೋಯಪಾಟಿ ಶ್ರೀನು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಚಾಟಿ
ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆ ಇರಲ್ಲ, ಮೂರು-ಮೂರೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ
'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂರು, ಮೂರೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು ಬಾಲಯ್ಯ.
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ಸುಕುಮಾರ್, ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಟಾಂಗ್
ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾಲಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್, ರಾಜಮೌಳಿ, ಸುಕುಮಾರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು
'RRR', 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವು. ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ 'ಅಖಂಡ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ
'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
