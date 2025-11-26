- Home
ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್? ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾಯ್ತು: ಏನಿದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಲ್ಯದ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಾರಣಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವದಂತಿಗಳು..
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬೋದ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಾರಣಾಸಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದೆ. ಆದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರ ಮೊಮ್ಮಗ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ರುದ್ರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ, ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ದರ್ಶನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ
ಈ ಪಾತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯಂತೆ, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲೂ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಮಗನಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ದರ್ಶನ್..?
ದರ್ಶನ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದರೂ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಟರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೃಷ್ಣರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ..
ವಾರಣಾಸಿ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಟನೆ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
