- ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.. ಹಾಗೇ, ಆಕೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದೂ ನಿಜ; ಆದರೆ..!
ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ನಿಗೂಢ. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕೈನಾತ್ ಅರೋರಾ ಕೆಲವು ಕಹಿಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಆ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳು!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬಂದು ಮರೆಯಾದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ. ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ (Divya Bharathi), ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಯದ ನಿಗೂಢ. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕೈನಾತ್ ಅರೋರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಯಶಸ್ಸು:
1990ರಲ್ಲಿ ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಾಜ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ, 1992ರಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಅಂದ, ಚಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ ನೋಡಿ ಅಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೂ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯಾ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೇ ಮರಣದ ಸೂಚನೆ?
ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕೈನಾತ್ ಅರೋರಾ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೈನಾತ್ ಪ್ರಕಾರ, "ದಿವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅವರ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀತಾ ಮಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
"ಈ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಹೆದರಿದ ಮನೆಯವರು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ದಿವ್ಯಾ ನಟನೆಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ-ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಂತುಹೋದವು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕರಾಳ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1993) ಎದುರಾಯಿತು. ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಮರುಜನ್ಮದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. "ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮವಿದೆ" ಎಂದು ಆ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಮಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆ. ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಂದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿದೆ.
ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ:
ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ‘ಲಡ್ಲಾ’ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ.
ಕಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಉರುಳಿದರೂ, ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ಆ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮತ್ತು 'ಸಾತ್ ಸಮಂದರ್ ಪಾರ್' ಹಾಡಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಮರುಜನ್ಮದ ಮಾತು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ, ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.
