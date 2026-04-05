ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್': ಅಂದು ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಿನ 'ಧುರಂಧರ್' ಸವಾಲು!

ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವುದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (Mithun Chakraborty) ಅವರ 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್'. ಇಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ 'ಜಿಮ್ಮಿ' ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.

1983ರ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಚಮತ್ಕಾರ!

1987ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು. ಬಬ್ಬರ್ ಸುಭಾಷ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬೀದಿ ಕಲಾವಿದನೊಬ್ಬ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಸ್ಕೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿದೇಶಿ ವಿತರಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಹವಾ!

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (Russia) ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಸೋವಿಯತ್ ರೂಬಲ್ಸ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಹಣ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಇಂದಿಗೂ ನಂಬಲಾಗದ ಸತ್ಯ!

100 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ:

ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಇಂದಿಗೂ 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ದಂಗಲ್' ಮತ್ತು 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್' ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಳೆಯ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಈಗಿನ 'ಧುರಂಧರ್' ಅಬ್ಬರ:

ಮಿಥುನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ೧೧ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1011.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (Gross) ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರವಂತೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 68.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಕೊನೆ ಮಾತು:

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. 'ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್' ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ 'ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ' ಮಾತ್ರ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ!