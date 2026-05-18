ನಾನು ಆಡಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಡಿದ್ದೀನಿ.. ಪುಷ್ಪ 2, ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಹವಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರ
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಲೀಕ್
ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಟ್ರೇಲರ್ನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಆಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ.. ನಾನು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್' ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚರಣ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ?
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ ಬಂದರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುನಾಮಿ ಖಚಿತ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪಂಡಿತರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ನಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ
'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1600 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬರೋಬ್ಬರಿ 1800 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಧುರಂಧರ್ 2' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
