ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ರಂಜಿನಿ ಹರಿದಾಸ್, ದಂತಕಥೆ ಮರಡೋನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳದ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ತನಗಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಂಜಿನಿ ಹರಿದಾಸ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಮರಡೋನಾ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ತಾನು ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಂಜಿನಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾನೂ ರಂಜಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್-ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್ ಅವರ 'ಅತಿರಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ರಂಜಿನಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜಿನಿ ಹರಿದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮರಡೋನಾ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮರಡೋನಾ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಮೊದಲು. ನಾನೂ, ಮರಡೋನಾನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮರಡೋನಾರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಿತು. ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉಳಿಯೋದು ನಾನು ಮಾತ್ರ.
ಮರಡೋನಾ ಶೋ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮರಡೋನಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಆಗದವರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಬಂದ್ರು. ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ನಾನು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಐದು ಜನ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇದ್ರು. ಅವರ ಸುತ್ತ ಒಂದು 200-300 ಜನರ ಗುಂಪು ಇತ್ತು.
ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ನಾನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ರಂಜಿನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೋನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು 'ನೀವೇನು ಪೊಲೀಸ್? ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
ಜನರನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಗಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ. ಮರುದಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 'ರಂಜಿನಿ ಹರಿದಾಸ್ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು' ಅಂತ. ಅಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ಅತಿರಡಿ' ಫೆಸ್ಟ್ನ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ನಿಸಿತು, ಅಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದು ಬೈದವರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಇಂದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ.
ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿತು. ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಪರಚುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆದಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗಲೇ 'ಅಹಂಕಾರಿ' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿದ್ದರೆ, 10-15 ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅಂದು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು."