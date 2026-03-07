- Home
- Entertainment
- Cine World
- Chiranjeevi: ನನ್ನ ಮಗನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರು: ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
Chiranjeevi: ನನ್ನ ಮಗನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋಕೆ ನೋಡಿದ್ರು: ಮೋಹನ್ ಬಾಬು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಲ್ಲಿ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ವಜ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ 'ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅದು ಅವರ ಆವೇಶ
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕರೆದೊಯ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣವೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಆವೇಶ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, 'ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಟಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ' ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.