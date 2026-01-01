- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ಕೊನಿದೆಲಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವಿವಾದ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಟ ಜಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್.
'ಯಮುಡಿಕಿ ಮೊಗುಡು' ಸಿನಿಮಾ
ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ 'ಯಮುಡಿಕಿ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ರವಿರಾಜ ಪಿನಿಸೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಟ ಜಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾಸ್ಯನಟನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಚಿರು
"ನಾನು 'ಯಮುಡಿಕಿ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯನಟ ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರು" ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲು
ಮೂವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಿಮವಾದ ನಂತರ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಲಾಭದ ಪಾಲನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಬಂದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತು.
ಸುರೇಖಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೂವರಿಗೂ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 'ಯಮುಡಿಕಿ ಮೊಗುಡು' ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದವು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರೇ ಇಂತಹ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
