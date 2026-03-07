ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕರೂರ್ ದುರಂತ, 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರೂರ್ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಟಿವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ಚೆಂಗಲ್ಪೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಾವಿ ಸಿಎಂ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದಲೇ ವಿಜಯ್ಗೆ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
1998ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತಾ ಯುಕೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಯುಕೆನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ, 1999ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತನಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ಎಂದು ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಪಾತ್ತಿ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜಯ್, ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ತ್ರಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಗೀತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸಂಗೀತಾ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವಿಜಯ್ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ವಿಜಯ್, ತ್ರಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ
2002ರಲ್ಲಿ ಅಮಿರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೌನಂ ಪೇಸಿಯದೇ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ನಟಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 'ಗಿಲ್ಲಿ' (2004) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ 'ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಗಿಲ್ಲಿ' ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಬಂದ 'ತಿರುಪ್ಪಾಚಿ' ಚಿತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ 'ಶುಭಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ 'ಆದಿ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
2008ರಲ್ಲಿ 'ಕುರುವಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. 'ಗಿಲ್ಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಧರಣಿ ಅವರೇ 'ಕುರುವಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. 2008ರ ನಂತರ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ, ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ 'ಲಿಯೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು.
2021ರಿಂದ ವಿಜಯ್ಗೆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಿಯೋ' 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಲಿಯೋ' ನಂತರ 'ಗೋಟ್' (GOAT) ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಶಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯ ನಂತರ ತ್ರಿಶಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.