ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ರಾಜವೈಭವ; ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ರಾಜವೈಭವ; ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ನೆಲಹಾಸು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಯಾಂಡಲಿಯರ್ಗಳು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan) ಅವರ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್.
'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಚರಣ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಈ ವೈಭವೋಪೇತ ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಾಂಗಣದ ವಿವರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
25,000 ಚದರ ಅಡಿಯ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ದಂಪತಿಯ ಈ ನಿವಾಸ ಸುಮಾರು 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಈ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ತಹಿಲಿನಿ ಹೋಮ್ಸ್" ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗವು ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜವೈಭವದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ನೆಲಹಾಸು (Flooring) ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಯಾಂಡಲಿಯರ್ಗಳು (Chandeliers) ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಸುಂದರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಳಾಂಗಣ ಈಜುಗೊಳ (Indoor Swimming Pool), ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯೂ ಇದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿ ಪಯಣ: 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಉಪ್ಪೆನ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' (Peddi) ಎಂಬ ಕ್ರೀಡಾ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ 'ಪುಷ್ಪ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'RC17' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
