ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಭಿನಯದ `ವಾರ್ 2` ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ `ವಾರ್ 2` ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ತಾರಕ್ ಜೊತೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಟಿಸಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗವಂಶಿ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವಾರು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಿಜಾಮ್ 36.50 ಕೋಟಿ, ಸೀಡೆಡ್ 18 ಕೋಟಿ, ಆಂಧ್ರ 36 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ 102 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ `ವಾರ್ 2` ಥಿಯೇಟರ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 365 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
`ವಾರ್ 2` ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ನಿಂದಲೇ 365 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಓಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
`ವಾರ್ 2` ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ `ಕೂಲಿ`ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 305 ಕೋಟಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 52 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ `ವಾರ್ 2`, `ಕೂಲಿ`ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
`ವಾರ್ 2` ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಹೃತಿಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. '`ವಾರ್ 2` ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರಮದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ರಹಸ್ಯ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು `ವಾರ್ 2` ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಆನಂದ, ಥ್ರಿಲ್ ಇತರರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು `ವಾರ್ 2` ಕಥೆಯನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ' ಅಂತ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.