- ಭಗವಾನ್ ದಾದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್: ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಲಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಅನಿರುದ್ ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೋರು
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಾರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ 2 ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ
ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾವುಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. 1975 ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಂಗಳ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ 2 ನಾಯಕ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾವುಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ ನೆನಪೊಂದಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಭಗವಾನ್ ದಾದಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೃತಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓದలు ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಅವರು. ನೀವು ಹೀಗೆಯೇ ನಟನೆಯಿಂದ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರಬೇಕು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Took my first steps as an actor at your side. You were one of my first teachers, @rajinikanth sir, and continue to be an inspiration and a standard. Congratulations on completing 50 years of on-screen magic!
— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2025
ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಕೂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಲೈವಾ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಜನಿ ಸರ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
#Coolie will always be a special film in my journey, and the reason this film shaped up the way it did with everyone pouring their hearts and love into it is because of you, #Thalaivar @rajinikanth sir 🤗❤️
Will forever be grateful for this opportunity, and the conversations… pic.twitter.com/XNLbwGLLvf
— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) August 13, 2025