ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಐಟಂ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಉಪಾಸನ ಹೇಳಿದ ಚರಣ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ, ಆಕ್ಷನ್, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಹೀರೋ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಂನಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಿನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚರಣ್.. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಫ್ ಅಂಡ್ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅವರು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ದೇಹದಿಂದ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾ.. ಕಠಿಣವಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಡ್
ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಂದು ಐಟಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳತೆ ಮೀರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ - ರಸಂ ಅನ್ನ ಚರಣ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಸಂ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್. ರಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸಂ ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಉಪಾಸನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು “ರಸಂ ಇದೆಯಾ?” ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರಂತೆ ಚರಣ್.
ರಸಂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು..
"ಅವರಿಗೆ ರಸಂ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ರಸಂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚರಣ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫುಡ್." ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಸಂ ಅನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಸನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಮಟನ್ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಉಪಾಸನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಗಿ ಜಾವ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಡೀಸ್ ಅಂತ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಕರಕಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ ‘ಪೆದ್ದಿ’ಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಠಿಣವಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್. ಸುಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಚರಣ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚರಣ್ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ
ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೊ, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಚರಣ್ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.