ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್!
ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಜಯಂತಿಯಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾವುಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾವುಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಆ ಹೀರೋ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಬಾಬಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬದುಕಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
‘ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ‘ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬದುಕಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಭಕ್ತರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ ಇರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
