- ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಆದ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
'ಉಪ್ಪೆನ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಚೆರ್ರಿ..
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೆನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಚ್ಚಿಯಮ್ಮ' ಆಗಿ ಜಾನ್ವಿ..
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 'ಅಚ್ಚಿಯಮ್ಮ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್..
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ ಡ್ಯೂಪ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, 'ಮಸೂದ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಂಧವಿ ಶ್ರೀಧರ್. ಇಬ್ಬರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೋಟ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಂಧವಿಗೆ ಸಖತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್..
ನಟಿ ಬಾಂಧವಿ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ ಹಾಡು ವೈರಲ್..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಟಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
