ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು?
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ..
ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೋಗಳ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕೆಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೂ ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವಾದರೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದೇ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿ..
ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ರಜನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಜನಿ ಜೊತೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನೂ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಂಬೋ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್..?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿರು, ರಜನಿ ಜೊತೆ ಬಾಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಥೆಗೆ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎದುರುನೋಟ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹಿಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಖಚಿತವಾದರೆ, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದೆ. ಈ ಕಾಂಬೋ ತೆರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸೌತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರೇ?
ಬಾಬಿಯಂತಹ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲರೇ, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಜನಿ ಮತ್ತು ಚಿರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಇಮೇಜ್ ಇರುವಂತೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸದ್ಯದ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
