- ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಳುಗಿಸಿತು ಎಂದ ನಟಿ ಯಾರು?
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಅಂತ ರಕುಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಮಹೇಶ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕುಲ್ ನಟನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಕುಲ್ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ರಕುಲ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದೆ
ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಮುರುಗದಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್, ಫ್ಲಾಪ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್
ಆದರೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ರಕುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾನು ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಂದರು. ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಸೈಕೋ ವಿಲನ್ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಎಸ್ಜೆ ಸೂರ್ಯ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. 'ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಕುಲ್ಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ 'ಲೌಕ್ಯಂ', 'ಪಂಡಗ ಚೇಸ್ಕೋ', 'ನಾನ್ನಕು ಪ್ರೇಮತೋ', 'ಸರೈನೋಡು', 'ಧ್ರುವ' ದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
