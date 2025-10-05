- Home
- ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ? ಜಾತಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
Image Credit : X/GeethaArts
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಇವರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? ಪಂಡಿತರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : stockphoto
ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಕನ್ನಡ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದ ನಂತರವೇ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜಾತಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ.
Image Credit : Asianet News
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೋಷವಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾರ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವು ವಿಜಯ್ ಜಾತಕದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : X: Rashmika Mandanna
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜಾತಕದ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು.
