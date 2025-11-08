ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮದುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೇ ವರನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಎಂದು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಯಸುವ ಗುಣಗಳೇನು?
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, 'ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನನಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವಾದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಗುಂಡು ತಿನ್ನಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?
ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು, ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರು ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಜಪಾನೀಸ್ ಸರಣಿಯ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾತ್ರವಾದ ನರುಟೊವನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನಾನು ವಿಜಯ್ (ದೇವರಕೊಂಡ) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.