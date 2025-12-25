- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna). ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ, ಈ 'ರೋಡಿ' ಮತ್ತು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಜೋಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್:
ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಹೂಡಿ (Grey Hoodie) ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಬೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಪಕ್ಕಾ ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ:
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ (Polaroid) ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾರೋ ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೇ! ಈ ಫೋಟೋಗೆ ವಿಜಯ್, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸತತ ಕೆಲಸದ ನಂತರ.. ಈಗ ರಜೆಯ ಸಮಯ," ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ:
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ:
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಮೈಸಾ' (Mysaa) ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅವರ 'ರಾ ಲುಕ್'ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ್' (Rowdy Janardhan) ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
