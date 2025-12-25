ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿನ 'ಜಾನ್ವಿ' ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಮಂತಾ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಸಮಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಬರ್ಜರಿ ಸಾಹಸ:

ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಹಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ! ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Now Playing
ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತಿದಂತೆ ಸ್ಯಾಮ್​ಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಹೈರಾಣು!
Related image2
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ 'ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹೊಸ ರಹಸ್ಯ; ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಉಂಟಾ?

ಈ ಹಿಂದೆ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಈ ಬಾರಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಬಾಡಿ ಡಬಲ್' (Body Double) ಬಳಸದೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡದ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ:

'ಓ ಬೇಬಿ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ 'ದೂದ್ ಪೇಡಾ' ದಿಗಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಆಲೋಚನೆ:

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಮಂತಾ, "ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಪಯಣವು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಂತೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ'ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರದೆ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್!