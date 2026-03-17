'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಸಂಜು ಬಾಬಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಬಲರಾಜ್ ದತ್. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಲರಾಜ್' ಎಂಬ ಪದ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಲರಾಜ್ ಎಂಬುದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು. ಹೌದು, ಸುನೀಲ್ ದತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬಲರಾಜ್ ರಘುನಾಥ್ ದತ್. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸುನೀಲ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ನಾಮಕರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಕ್ರೌಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್' ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರೌಡ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು 'ಶಮಾ' ಎಂಬ ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರವೇ ಸಂಜು ಬಾಬಾಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರು 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು 'ರೇಷ್ಮಾ ಔರ್ ಶೇರಾ'. ಇದನ್ನು ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನೀಲ್ ದತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 1971ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ದತ್, ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಒಬ್ಬ ಕವ್ವಾಲಿ ಗಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1981ರ 'ರಾಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ', 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಮತ್ತು 'ಬಾಪ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.