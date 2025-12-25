"ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಹೊರುತ್ತೇನೆ ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರಿಗೆ 2025ರ ವರ್ಷವು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈ ವರ್ಷವಂತೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರ ವಲಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2025ರ ವರ್ಷವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ವರ್ಷ 2025:
2025ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿವೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಚಾವಾ' (Chaava) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' (The Girlfriend) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ," ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವುಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬೊಂಬೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿ (Girls' girl). ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅಡಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ:
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಆಭಾರಿ. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ:
ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಹೊರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2025ರ ವರ್ಷವು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷವಾಗಿರದೆ, ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2026ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ.