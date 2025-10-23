"ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾದ ಕಟ್ಸು ಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಎಂದರು. ಜಾನ್ವಿ ಕೂಡಾ ಪಾಯಾ ಕರಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ (Karan Johar) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಿಢೀರ್ ರೂಪಾಂತರವು ಅನೇಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಸಿಪ್ ಮಂದಿ, ಕರಣ್ ಅವರು ಓಝೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ಎಂಬ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ 'ಟು ಮಚ್' (Two Much) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಹರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ, ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಕರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೂರುತ್ತಿದ್ದರು.
ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು!
ಕರಣ್, ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ, "ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ, ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಓಝೆಂಪಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕೂಡಾ ತಕ್ಷಣವೇ, "ಮಗನೇ, ಇಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೀಯಾ! ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕರಣ್ ನಗುತ್ತಾ, "ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಹೀಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಕರಣ್, "ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾದ ಕಟ್ಸು ಕರಿ (Katsu Curry) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಎಂದರು. ಜಾನ್ವಿ ಕೂಡಾ ಪಾಯಾ ಕರಿ (Paya Curry) ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ?
2024 ರಿಂದ ಕರಣ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓಝೆಂಪಿಕ್ ನಂತಹ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ಇದೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣ್, ಜಾನ್ವಿಗೆ, "ನಾನು 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಾನ್ವಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, "ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೌದು, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ - ಆದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ." ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನೋದದಿಂದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.