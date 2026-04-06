'ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ..' ಎಂದ ತ್ರಿಷಾ; ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡು 'ಪರಿಪಕ್ವ ನಟಿ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್: "ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ..." ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ 'ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್'?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan0) ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾ, ಸದ್ಯ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಶಾ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ನಿಗೂಢ (Cryptic) ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲುಗಳು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. "ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಹೀನ" (Love is not everything, and yet everything is meaningless without love) ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲ 'ವಾಸ್ತವ' (Fact) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತ್ರಿಶಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಮೌನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ!
ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸರಣಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮೌನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯರ್ಥ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮೌನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂದೇಶದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಈ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡು 'ಪರಿಪಕ್ವ ನಟಿ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ!
ಒಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' (Thug Life) ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮ್' (Ram), ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' (Vishwambhara) ಮತ್ತು 'ಕರುಪ್ಪು' ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಹಲವು ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
