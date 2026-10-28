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- ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು! ಪುಷ್ಪ 2ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟ
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು! ಪುಷ್ಪ 2ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟ
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪುಷ್ಪ 2 ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, RRR ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೂಲ್’ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 32,140 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ₹164.25 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹209.01 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹66 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹275.01 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
RRR
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ‘RRR’ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ₹133 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹223 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳ ಗಳಿಕೆ ₹67 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹156 ಕೋಟಿ ಸೇರಿತ್ತು.
ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್’ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹121 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹153 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹65 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹217 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹116 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹134.50 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹159 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್’ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹102.55 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹174.60 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹52 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹226.60 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 24,579 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹120.75 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹20 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹140.75 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ
ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹95.30 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹114.02 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹63.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹177.72 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1 – ಸೀಸ್ಫೈರ್
ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1 – ಸೀಸ್ಫೈರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹90.70 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹107.12 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹51 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹158.12 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದಿಪುರುಷ್
ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಆದಿಪುರುಷ್’ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹86.75 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹103.08 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ₹25 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹128.08 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ದೇವರ: ಪಾರ್ಟ್ 1
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದೇವರ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹82.50 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ₹98.02 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹142.02 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
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