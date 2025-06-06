- Home
ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ.. ಚಿರು, ರಜನಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಯಾಕಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ವರೆಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲ
ಈಗಿನ ನಟಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ರಕುಲ್, ತಮನ್ನಾ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯರಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರೆಜಿನಾ, ನಭಾ ನಟೇಶ್ನಂತಹವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ನಟಿ ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಂದ ನಟಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಯಾವ ನಟಿ ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಯಾರು? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕಿ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ರಂತಹ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
1975ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ 'ದೇವುಡು ಲಾಂಟಿ ಮನಿಷಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜಬಾಬುಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶ
ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದುಬಂದವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್ಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಈ ಜೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತು. ಮುಂದೆ ಎಎನ್ಆರ್ ಮಗ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
