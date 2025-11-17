- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.
ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು
ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ 'ವಜ್ರಾಲ ದೊಂಗ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿತ್ತು.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು
'ವಜ್ರಾಲ ದೊಂಗ' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದವಂತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೇರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಕಾರಣ, ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಒಂದು ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರೂ, 'ವಜ್ರಾಲ ದೊಂಗ' ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.