ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು?
ನಾಗಾರ್ಜುನ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ನಟಿಯರು, ಕಲಾವಿದರು ಹೀಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಿದ್ದದ್ದೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ. ಆದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಂತರ, 'ಸ್ವಯಂವರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದರು. ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
'ಮನ್ಮಥುಡು' ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್
ಬರಹಗಾರನಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಬಳಿ ಎರಡು ಕಥೆಗಳಿದ್ದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ತಾನೇ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ 'ಮನ್ಮಥುಡು' ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಮಿಸ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು 'ಮನ್ಮಥುಡು' ಕಥೆಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಾಗ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಹೋಗಿ ನಾಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾಗ್ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋನನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಭಾವಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತರುಣ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು.
'ನುವ್ವೆ ನುವ್ವೆ' ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್
ತರುಣ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರವೇ 'ನುವ್ವೆ ನುವ್ವೆ'. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತರುಣ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2002ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ನಂತರ 'ಅತಡು', 'ಜಲ್ಸಾ', 'ಖಲೇಜಾ', 'ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ', 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಂಲೋ' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು.
