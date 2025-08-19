- Home
- ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಹೋಯ್ತು.. ನಾನು ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಎಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ!
ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
'ಜಯಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರ' ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಜ್ನು' ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಆಖ್ರಿ ಪೋರಾಟಂ' ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಖ್ರಿ ಪೋರಾಟಂ' ನಂತರ ಮಣಿರತ್ನಂ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ 'ಗೀತಾಂಜಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೀತಾಂಜಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಜಿವಿ ಬಂದ್ರು. 'ಶಿವ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು. 'ನಿರ್ಣಯಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಆದೆ. 'ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾರಿ ಪೆಳ್ಳಾಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. 'ಹಲೋ ಬ್ರದರ್' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆದೆ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.