ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅನ್ಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು..
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರ್, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅನ್ಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ರಂಜನ್ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಾದ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಜೀನತ್, ಸಹೋದರಿಯರಾದ ನಿಖತ್ ಖಾನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಹತ್ ಖಾನ್ ದತ್ತಾ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀರ್ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಜುನೈದ್, ಐರಾ, ಆಜಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿಯ ಮಗ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ನುಝತ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೇಖಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ಗೆ 'ಎರಡನೇ ಗೌರಿ ಖಾನ್' ಹೆಸರು!
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ 'ಎರಡನೇ ಗೌರಿ ಖಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ಗೌರಿ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಚಿಬ್ಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆ 1991 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೀರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.