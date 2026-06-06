ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಅವನೇ.. ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು?
ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗತಿ ಬದಲಿಸಿದ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಪ್ರಭಾಸ್. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದರು. 'ವರ್ಷಂ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 'ಛತ್ರಪತಿ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್', 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್', 'ಮಿರ್ಚಿ', 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಸಲಾರ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಈಗ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ
ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಿಸಿದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್'
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಆ ಕಥೆ ಏನು? ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸತತ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್'. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಶರಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಶನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಿನ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. 'ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್, 'ನಾನೂ ಅದನ್ನೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರಂತೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅತ್ತಳು ಕೂಡ' ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರಂತೆ. ಆಗ ಬನ್ನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲು ಸ್ನೇಹಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ 'ಫೌಜಿ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸೇನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರವೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಮ್ರಿ ತೃಪ್ತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.