ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಈಶ್ವರ್'ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಸ್ ಕಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ ಸರಿಹೊಂದಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಆಡಿಷನ್
ಇವತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್ ಸಿ. ಪರಾಂಜಿ ಅವರನ್ನು 'ಈಶ್ವರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಕಟೌಟ್
'ಈಶ್ವರ್' ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಕಟೌಟ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಹೀರೋ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಬಾರದು, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತಂತೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಅದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆರಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅಪೀಲ್ 'ಈಶ್ವರ್' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ
ಏನೇ ಆದರೂ, ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 'ಆರ್ಯ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
