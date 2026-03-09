- Home
ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರ
ನಟ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಎಸ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರವೇ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ'. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುರುಗೇಸನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕಡೈಸಿ ವಿವಾಸಾಯಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಯೋ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'ಆನ್ಪಾವಂ ಪೊಲ್ಲಾದದು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಇವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ.
ಪೌನುತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್
'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಚಿತ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದೇ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್. ಅವರು ಪೌನುತಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಸರವಣನ್ ಮತ್ತು ಮುನೀಶ್ಕಾಂತ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಟೆ
'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಾರ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಾಗಲೇ, ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಟೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಚಿತ್ರವು ತೆರೆಕಂಡ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, 10 ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಸಿನಿಮಾ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಿತ್ ಲವ್' ಚಿತ್ರ 35 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೀಗ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 'ತಾಯಿ ಕಿಳವಿ' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
