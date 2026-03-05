- Home
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಹಿರಿಯ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ
ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನ ಕಾರ್ಖಾನಾದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ-ಮಗಳಿಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಔಷಧಿ ಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪಾವಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಧ್ಯಾಲ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
