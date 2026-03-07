- Home
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ಮೆಗಾ ಹೀರೋಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀರೋಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಟರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಚರಣ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 'ರೇಸುಗುರ್ರಂ'
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, 'ರೇಸುಗುರ್ರಂ'. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದಿದ್ದು ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗಾಗಿ. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಲಾಯಿತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರೇಸುಗುರ್ರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಕಥೆ ಕೇಳಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ನೋ' ಅಂದಿದ್ರಾ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಈ ಕಥೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ.
ನಂತರ 'ಧ್ರುವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಧ್ರುವ' ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಇದು ತಮಿಳಿನ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ತನಿ ఒರುವನ್'ನ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದರು. 'RRR' ಚಿತ್ರದ ನಂತರವಂತೂ ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
