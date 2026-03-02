- Home
ಡೈವೋರ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ 27 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ; 600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಲೆಷ್ಟು?
ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ 50% ಪಾಲು ಸಿಗುವುದೇ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 27 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಗೀತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ತೀರ್ಪು ಸಂಗೀತಾ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರಿಧರ್ ವೆಂಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಸಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 380 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ 50% ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. '50-50 ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ' ಮಾದರಿ ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ತಿ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಹು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯ, ಮನೆಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯು ಇತರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ/ಅವಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ) ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 'ನ್ಯಾಯಯುತ' ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 25% ವರೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ 50% ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
