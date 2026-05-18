- ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ; ಡ್ರೈವರ್ ಬಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು?
Producer K Rajan News: ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ, ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಜನ್ (85), ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ನೋವುಗಳೇನು? ಆ ದುರಂತದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನು? ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೌನ ಆವರಿಸಿದ ಕೆ.ರಾಜನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಟರ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
85 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ‘ಆ’ ಕೊನೆಯ ಮಾತು!
ಆ ದುರಂತದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಕೆ. ರಾಜನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ವಣ್ಣಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಅವರು ಎಂದಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಚಾಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಡ್ಯಾರ್ ನದಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ, 'ಕಾರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಪ್ಪ... ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ...' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ. ರಾಜನ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಇವೇ! ಚಾಲಕ ಕೂಡ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆ. ರಾಜನ್, ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕಿರುಚುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಡ್ಯಾರ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೆ. ರಾಜನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1983ರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಊರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೋರಾಟಗಾರನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
