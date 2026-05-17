ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್!
ಈಗಲೂ ಬೇಸರ
ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾವು ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್
ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಗಜಿನಿ' ಚಿತ್ರ. ಹಳೆಯ ರೇಡಿಯೋ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರುಗದಾಸ್ ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ, ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತನ್ನದೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ, ಅಸಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ 'ಗಜಿನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಎಂದು ನಯನತಾರಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಯನತಾರಾ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ
ನಯನತಾರಾ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ 'ಐರಾ'. ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೋಕಲ್' (2019) ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್
ನಯನತಾರಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಅಣ್ಣಾತ್ತೆ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ', 'ಕೊಲೈಯುದಿರ್ ಕಾಲಂ'ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಾದವು.
ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ
'ಚಂದ್ರಮುಖಿ', 'ವಲ್ಲಭ', 'ಸಿಂಹ', 'ಜವಾನ್' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ನಯನತಾರಾ ಕೆಲವು ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
