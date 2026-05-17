ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಮಗಧೀರ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚರಣ್ಗೆ ಸಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿವಾದ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕೆಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ 'ಮಗಧೀರ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ
'ಮಗಧೀರ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಗಧೀರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದಂತೆ ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ಯೋಧನಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದಂತಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಶನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗಧೀರ ಚಿತ್ರವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದಾಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು, 'ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
80% ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 'ಮಗಧೀರ' ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ 80% ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.
ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂತು
'ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದರು. 'ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಭಟ್ಟಂಗಿತನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 'ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಮಗನಾದ ಕಾರಣ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂತು' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಹೇಳಿದಾಗ, 'ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
