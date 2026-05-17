- Thalapathy Vijay ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ; ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದವನಲ್ಲ: Actor Rajinikanth
Actor rajinikanth on Thalapathy Vijay: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಡಿಎಂಕೆ-ಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕೊಳತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಡಿಎಂಕೆ-ಎಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ
ಚೆನ್ನೈನ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು, “ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಹಜವಾದರೂ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೋಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಖುಷಿ
“ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದವನು ನಾನಲ್ಲ. ಎಂಜಿಆರ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ, ಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬರೇ ಗೆದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ರಜನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು
“ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು” ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಿಜಯ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾರೆ
“ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಯೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರೆ?
“ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತೇನೋ? ಆಗಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
