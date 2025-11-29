- Home
Actor Dhanush Movies: ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ, OTTಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಧನುಷ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಈ 7 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ರಾಯನ್ ಸಿನಿಮಾ
2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧನುಷ್ ಅವರ 'ರಾಯನ್' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 156.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಮೆಜಾನ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ರಾಂಝಣಾ ಸಿನಿಮಾ
2013ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಂಝಣಾ'ದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೀ5 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಲಂ ಸಿನಿಮಾ
2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ತಿರುಚಿತ್ರಂಬಲಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ವಾತಿ ಸಿನಿಮಾ
2023ರಲ್ಲಿ 'ವಾತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 118.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ
2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ' ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಕುಬೇರ
2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 137.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್'
'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿಲ್ಲರ್' ಸಿನಿಮಾವು 78.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೀವು ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
