- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... 2025ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಚಿವೆಯೇ?
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ
2025ನೇ ಇಸವಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಯಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದವು. ಈ ವರ್ಷದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದವು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಕನ್ನಡ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'. 2022ರ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 125 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 800 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, 'ಜೈಲರ್' ನಂತರ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ 'ಕೂಲಿ' 580 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸೈಯಾರಾ
ಈ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಸೈಯಾರಾ' ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಟ್ಟಾ ಎಂಬ ಹೊಸಬರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 18, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೈಯಾರಾ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 570 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 329.7 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಛಾವಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಮಗ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 807.91 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 601.54 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು.