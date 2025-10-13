ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು

'ಕಾಂಜರಿಂಗ್: ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್' ಎಡ್ ಮತ್ತು ಲೊರೇನ್ ವಾರೆನ್ ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಾರರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಟಾಪ್ 5 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಾಂಟೆಡ್-ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು IMDb ನಲ್ಲಿ 7.5 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೂಲ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರವು IMDb ನಲ್ಲಿ 7.3 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ
ಈ ಪ್ರಿಕ್ವೆಲ್ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಬೆಲ್ ಗೊಂಬೆಯ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಮೂಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯಾನಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಭಯವು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ಆಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ
IMDb ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ತುಂಬಾ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ
ವಲಾಕ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ರೊಮೇನಿಯನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೋಥಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
