"ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದವರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ.
ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ (Ahaan Panday) ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ (Aneet Padda). 'ಸೈಯಾರ' (Saiyaara) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚು: ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಭಾವುಕ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಸುಲಭವಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದವರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು (Naysayers) ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೋಹಿತ್ ಸೂರಿ ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಶಾನೂ ಶರ್ಮಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೈಯಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಹಾನ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್': ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ, ಅಹಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಹಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನೀತ್, "ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಅಹಾನ್ ಕಾರಣ. ಅಹಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಅಹಾನ್ ಸದಾ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ (One of the best men in the world) ಅಹಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಹಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?
ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಸೈಯಾರ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಕೂಡ, "ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಜಿಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅನೀತ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ. ಅನೀತ್ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನನಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಹಾನ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಾವುವು?
'ಸೈಯಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಾಫರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್-ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಅವರು 'ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿನಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ತಾರೆಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.