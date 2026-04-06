ದಶಕಗಳ ಆ ಧ್ವನಿ ಈಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ; 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಾಯಕಿ ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್
ಗಾಯಕಿ ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ 'ಮೆಲೋಡಿ ಕ್ವೀನ್'? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಸುಜಾತಾ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ.
"ನನ್ನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಈ ಮೊದಲು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಹಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಧ್ವನಿಯು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತ್ತೋ, ಆ ಧ್ವನಿಯೇ ಈಗ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಹೋದರಿ ರೈಹಾನಾ!
ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಎ.ಆರ್. ರೈಹಾನಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಕಂಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಹಾನಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸುಜಾತಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು. ಇಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಸುಜಾತಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ರೈಹಾನಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದಾದರೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಡುವಂತಾಗಲಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರೈಹಾನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಳಿಸಲಾಗದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು:
ಸುಜಾತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. 'ರೋಜಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಪುತ್ತು ವೆಳ್ಳೈ ಮಳೈ' (Pudhu Vellai Mazhai), 'ವಾರಣಂ ಆಯಿರಂ' ಚಿತ್ರದ 'ನೆಂಜುಕ್ಕುಳ್ ಪೈದಿದುಂ' ಮತ್ತು 'ಜೀನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ಮಲರ್ಗಳೇ ಮಲರ್ಗಳೇ' ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಅಜರಾಮರ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಆ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರಲಿ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮರಳಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಈ ಮೌನ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.
