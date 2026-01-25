- Home
- Entertainment
- Cine World
- ವೀಕೆಂಡ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೆಡಿ ಇವೆ; ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ವೀಕೆಂಡ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೆಡಿ ಇವೆ; ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಜವಾನ್'. ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಜೈಲರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಲೋಕದ ಸುಲ್ತಾನ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಂಗ್' (KING) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಬರುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಟಾಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಜವಾನ್ (Jawan):
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಜವಾನ್'. ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಜೈಲರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
2. ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾನ್-2 (Don Series):
'ಡಾನ್ ಕೋ ಪಕಡ್ನಾ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೀ ನಹೀ, ನಾಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೈ' - ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಈ ಸರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ (Prime Video) ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
4. ಫ್ಯಾನ್ (Fan):
ಇದು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನಿಸುವ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ಯನ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಗೌರವ್ - ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
5. ರಾ-ಒನ್ (Ra.One):
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ 'ರಾ-ಒನ್'. ಒಬ್ಬ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಲನ್ ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ. ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ಜಿ.ಒನ್' ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಫೇವರಿಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೀ5 (ZEE5) ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವೀಕೆಂಡ್ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.