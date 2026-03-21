- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಮಂತಾ ಕಾಲೆಳೆದ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು; ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾದ 'ಓ ಬೇಬಿ' ಬೆಡಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್!
ಪತಿಯ ಈ ಚುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಸಮಂತಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು ಪೂರಕವಾಗಿ, "ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ಸಮಂತಾರ ಕಾಲೆಳೆದ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಸಮಂತಾ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಆಂಕರ್ ಸುಮ ಕನಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಗೆಳತಿಯರು ನಡೆಸಿದ ಹರಟೆ ಮತ್ತು ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಚಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಮಂತಾ ಮಾತ್ರ "ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಗು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು 'ನುವ್ವು ಚೇಶಾವಾ?'
ಈ ಮೋಜಿನ ನಡುವೆಯೇ ಸಮಂತಾಗೆ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸುಮಾಗೆ "ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಂತಾ "ನಾನೇ ಈ ಪಚಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು" ಎಂದಾಗ, ರಾಜ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ "ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯಾ? ನುವ್ವು ಚೇಶಾವಾ? (ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?)" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪತಿಯ ಈ ಚುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಸಮಂತಾ ನಾಚಿ ನೀರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು ಪೂರಕವಾಗಿ, "ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ:
ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ತಳಿಸುವ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಓ ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, ಹುಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿಯಂತೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
